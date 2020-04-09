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В бою на Луганщине погиб боец ВСУ

Четверг, 9 апреля 2020, 16:02
В бою на Луганщине погиб боец ВСУ

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ на Луганщине, один украинский военнослужащий погиб.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью".

Детали: 9 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Луганщине. Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника.

Что было раньше: Пресс-центр ООС 9 апреля сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный. Заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы.

Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

Напомним:

  • 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Один военнослужащий получил ранения.

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Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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