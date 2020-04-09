Из-за очень быстрого распространения коронавируса в ближайшие выходные в Черновицкой области введут особый режим.

Источник: Черновицкая областная госадминистрация в Facebook

Дословно: "С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома".

Детали: Как пояснил глава ОГА Сергей Осачук, в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.

В ОГА сообщили также, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.

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