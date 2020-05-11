В Украине ослаблен карантин, в Киеве он строже

В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Источник: постановление правительства от 4 мая

Детали: В частности, теперь на территории Украины разрешено посещение парков и скверов, а также детских и спортивных площадок на улице.

Кроме того, могут работать стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстанавливается деятельность нотариусов, адвокатов, психологов. Также могут работать летние площадки кафе и магазины в ТРЦ.

Ослаблен карантин для точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий, а также телерадиоорганизаций и других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ и доставку контента до телезрителя, других производителей аудиовизуального контента.

Работники СМИ могут проводить телесъёмки и осуществлять другую журналистскую деятельность при условии привлечения к производству телепродукта в одном месте не более 50 человек и соблюдения противоэпидемических мер. На тех же условиях разрешено осуществление кино- и видеосъемки.

Также разрешено проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью и т.д. с соблюдением ряда условий.

Могут возобновить деятельность музеи, музее под открытым небом и историко-культурные заповедники без непосредственного приема посетителей и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и соблюдении карантина. Непосредственный прием посетителей при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты, может осуществляться по решению собственника (органов управления).

Также с 11 мая разрешили проведение репетиций, тренировок и других мероприятий без зрителей в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах при условии одновременного пребывания не более 50 человек, обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

При этом ряд запретов остаются в силе. В частности, все еще нельзя передвигаться по улице группами более 2 человек, кроме сопровождения детей, а также выходить на улицу без документов.

Вместе с тем, в Киеве ослабление карантина начнется с 12 мая, и оно строже, чем на остальной территории Украины.

Так, пользоваться детскими и спортивными площадками в столице до сих пор запрещено.

В парках и скверах Киева разрешено находиться только группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается).

Кроме того, не открываются магазины, расположенные в ТРЦ, если в них нет отдельного входа с улицы.

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