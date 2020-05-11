В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648.

Источник: система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО

Детали: За сутки от COVID-19 умерло 17 человек, выписаны – 228.

В Киеве обнаружено больше всего новых случаев в Украине – 66, однако не зафиксировано случаев смертей или выздоровлений.

В Черновицкой области подтверждено 56 случаев, в Ровенской – 52, во Львовской – 45.

Больше всего летальных случаев (по 5) зафиксировано в Черновицкой и Ровенской областях. Еще 3 смерти от коронавируса зафиксированы в Харьковской области.

Что предшествовало: В последние дни количество новых случаев коронавируса в сутки держалось на уровне более 500. Так, за 9 мая было зафиксировано 522 новых случая, 8 мая - 515, 7 мая - 504.

Стоит отметить, что в воскресенье часто фиксируется меньше случаев коронавируса, по сравнению с другими днями недели.