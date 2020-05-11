За воскресенье в Украине обнаружили меньше случаев коронавируса
В Украине за минувшие сутки, 10 мая, зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648.
Источник: система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, глава МОЗ Максим Степанов на брифинге, Минздрав
Детали: За сутки от COVID-19 умерло 17 человек, выписаны – 228.
В Киеве обнаружено больше всего новых случаев в Украине – 66, однако не зафиксировано случаев смертей или выздоровлений.
В Черновицкой области подтверждено 56 случаев, в Ровенской – 52, во Львовской – 45.
Больше всего летальных случаев (по 5) зафиксировано в Черновицкой и Ровенской областях. Еще 3 смерти от коронавируса зафиксированы в Харьковской области.
Позже глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки было проведено 5157 исследований методом ПЦР. Это меньше, чем в предыдущие дни.
Среди 416 человек, у которых обнаружили коронавирус 10 мая – 27 детей и 62 медработника, госпитализированы 132 человека.
Выявленные случаи коронавируса по областям:
Винницкая область - 553 случая;
Волынская область - 482 случая;
Днепропетровская область - 731 случай;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 523 случая;
Закарпатская область - 730 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
Кировоградская область - 420 случаев;
г. Киев - 1871 случай;
Киевская область - 1000 случаев;
Львовская область - 798 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 223 случая;
Одесская область - 646 случаев;
Полтавская область - 247 случаев;
Ровенская область - 978 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 1018 случаев;
Харьковская область - 595 случаев;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черновицкая область - 2324 случая;
Черкасская область - 342 случая;
Черниговская область - 77 случаев.
Что предшествовало: В последние дни количество новых случаев коронавируса в сутки держалось на уровне более 500. Так, за 9 мая было зафиксировано 522 новых случая, 8 мая - 515, 7 мая - 504.
Стоит отметить, что в воскресенье часто фиксируется меньше случаев коронавируса, по сравнению с другими днями недели.
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