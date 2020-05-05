Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз.

Источник: Telegram-канал Федорова

Дословно: "3 000 000 установок приложения "Дія". Чисто приложения. Кроме авторизованных пользователей портала и субпродуктов.

Прошло ровно 3 месяца после старта продукта".

Детали: По словам министра, есть несколько проблем, которые удалось раскрыть за первые месяцы работы "Дії".

В частности, Федоров пишет, что удалось разоблачить плохое качество данных в реестрах, потому что раньше "на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них".

Также министр пишет о некомпетентности и медлительность чиновников и отсутствие желания отходить от кормушки.

Он объясняет, что это стало причиной того, что каждый день встречаются случаи, когда у кого-то "не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ".

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