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"Дию" загрузили уже 3 миллиона раз – Федоров

Вторник, 5 мая 2020, 21:24

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дия" загрузили уже 3 миллиона раз.

Источник: Telegram-канал Федорова

Дословно: "3 000 000 установок приложения "Дия". Чисто приложения. Кроме авторизованных пользователей портала и субпродуктов.

Прошло ровно 3 месяца после старта продукта".

Детали: По словам министра, есть несколько проблем, которые удалось раскрыть за первые месяцы работы "Дии".

В частности, Федоров пишет, что удалось разоблачить плохое качество данных в реестрах, потому что раньше "на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них".

Также министр пишет о некомпетентности и медлительность чиновников и отсутствие желания отходить от кормушки.

Он объясняет, что это стало причиной того, что каждый день встречаются случаи, когда у кого-то "не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ".

Украинская правда
Темы: диджитализацияФедоровтехнологииIT


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