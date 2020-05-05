"Дію" загрузили уже 3 миллиона раз – Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз.
Источник: Telegram-канал Федорова
Дословно: "3 000 000 установок приложения "Дія". Чисто приложения. Кроме авторизованных пользователей портала и субпродуктов.
Прошло ровно 3 месяца после старта продукта".
Детали: По словам министра, есть несколько проблем, которые удалось раскрыть за первые месяцы работы "Дії".
В частности, Федоров пишет, что удалось разоблачить плохое качество данных в реестрах, потому что раньше "на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них".
Также министр пишет о некомпетентности и медлительность чиновников и отсутствие желания отходить от кормушки.
Он объясняет, что это стало причиной того, что каждый день встречаются случаи, когда у кого-то "не отображается то, чем он владеет, а какой-то госорган/бизнес не принимает электронный документ".
Предыстория:
- Первым в "Дії" стали доступны электронные водительские права. Во время карантина в связи с коронавирусом "Дія" создала сервис "Дій вдома" ("Действуй дома") для мониторинга соблюдения гражданами самоизоляции и обсервации.
- 22 апреля Федоров представил сервис цифровых паспортов в приложении "Дія", он работает для ID-карт и заграничного биометрического паспорта.