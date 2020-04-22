Пандемия коронавируса вызовет голод "библейских масштабов" – ООН

Директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что пандемия коронавируса может вызвать голод "библейских масштабов", если не начать бороться з ним сейчас.

Источник: Бизли в интервью Guardian

Прямая речь: "Мы не говорим о людях, которые ложатся спать голодными. Мы говорим об экстремальных условиях, о чрезвычайном положении – люди буквально маршируют на грани голода. Если мы не найдем еду людям, люди умрут.

Пандемия унесла нас на неизведанную территорию. Теперь, боже мой, это идеальный шторм. Мы смотрим на широко распространенный голод библейских масштабов".

Детали: По его словам, более 30 развивающихся стран могут испытать массовый голод, а в 10 из этих стран уже более 1 миллиона человек находятся на грани голода.

Бизли считает, что хрупкие системы здравоохранения многих развивающихся стран не смогут справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа, последовавшая за пандемией, приведет к огромной нагрузке на ресурсы.

Он добавил, что "это больше, чем просто пандемия - это пандемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа".

21 апреля Бизли передал послание Совбезу ООН, предупредив мировых лидеров о том, что они должны действовать быстро. Он призвал их предоставить обещанную помощь в размере около 2 млрд долл.

Еще 350 млн долл. нужны для организации логистики, для доставки продовольствия и медикаментов, включая средства индивидуальной защиты.

Согласно отчету ООН по меньшей мере 265 миллионов человек оказались на грани голода в результате пандемии коронавируса, что вдвое больше, чем число, находящееся под угрозой перед пандемией.

По словам Бизли, ни одна из этих надвигающихся смертей не является неизбежной и голод можно избежать, если действовать уже сейчас.

Он призвал страны не вводить запреты на экспорт или другие ограничения на поставки продовольствия через границы и предупредил, что на предотвращение угрозы голода уйдут месяцы.

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