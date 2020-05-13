Кличко просит Кабмин открыть метро с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Источник: Кличко на онлайн-пресс конференции 13 мая

Прямая речь: "Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая (так как 22 – это пятница, а затем два выходных), разрешить восстановить работу метро в столице.

Метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы".

Детали: При этом Кличко добавил, что конечно, он будет смотреть на ситуацию с распространением вируса, но надеется, что "она не ухудшится".

Мэр также против введения спецпропусков для проезда в метро, потому что это "только создаст огромные толпы". Он подчеркнул, что метро должно работать в обычном режиме.

В то же время Кличко призвал киевлян не кататься, как это было до пандемии, а быть ответственными: соблюдать дистанцию, носить маски, перчатки и ездить только на работу или в экстренных делах.

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