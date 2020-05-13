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Слив персональных данных в Telegram: подозрение пало на должностных лиц МВД и ГМС

Среда, 13 мая 2020, 15:10

Государственное бюро расследований начало расследование касательно возможной причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев в сети Telegram.

Источник: сайт ГБР

Детали: По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.

Досудебное расследование начато по фактам "превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшем тяжкие последствия, и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившего существенный вред, совершенному по предварительному сговору группой лиц" (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним: Ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связан с приложением "Дия".

В МВД заявили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы, и говорят, что заблокировали ресурс, который их распространял.

По этому поводу правоохранители открыли уголовное производство.

Украинская правда
Темы: МВДМиграционная службаинтернет


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