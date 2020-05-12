Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заболел COVID-19.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Пескова, издание Daily Storm со ссылкой на жену Пескова Татьяну Навку

Прямая речь Навки: "Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся". Представитель Кремля уточнил, что он сейчас находится в больнице.

Детали: Жена Пескова уточнила, что она также, как и ее муж, заболела COVID-19, и что они оба сейчас находятся в больнице, чтобы не заболели остальные члены семьи.

По словам Навки, вся их семья "сидела в строгой изоляции", а Песков работал. Поэтому, по ее словам, скорее всего, пресс-секретарь Путина "принес (вирус – ред.) с работы".

Что было раньше: 31 марта стало известно, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. Тогда Песков заявил, что Путин "тестируется регулярно" и что "все нормально". 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: