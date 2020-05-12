Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом
Вторник, 12 мая 2020, 15:32
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Пескова
Детали: Представитель Кремля уточнил, что он сейчас находится в больнице.
Что было раньше: 31 марта стало известно, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. Тогда Песков заявил, что Путин "тестируется регулярно" и что "все нормально".
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Предыстория:
- 7 мая Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19.
- 11 мая РФ вошла в топ-3 стран по заражению Covid-19, но решила ослаблять карантин.
- На военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели коронавирусом в ходе репетиций парада к 9 мая, который в итоге отменили из-за эпидемии.