Пресс-секретаря Путина заразился коронавирусом: принес с работы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заболел COVID-19.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Пескова, издание Daily Storm со ссылкой на жену Пескова Татьяну Навку
Прямая речь Навки: "Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся". Представитель Кремля уточнил, что он сейчас находится в больнице.
Детали: Жена Пескова уточнила, что она также, как и ее муж, заболела COVID-19, и что они оба сейчас находятся в больнице, чтобы не заболели остальные члены семьи.
По словам Навки, вся их семья "сидела в строгой изоляции", а Песков работал. Поэтому, по ее словам, скорее всего, пресс-секретарь Путина "принес (вирус – ред.) с работы".
Что было раньше: 31 марта стало известно, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. Тогда Песков заявил, что Путин "тестируется регулярно" и что "все нормально". 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- 7 мая Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19.
- 11 мая РФ вошла в топ-3 стран по заражению Covid-19, но решила ослаблять карантин.
- На военном полигоне Алабино под Москвой минимум три сотни российских военных заболели коронавирусом в ходе репетиций парада к 9 мая, который в итоге отменили из-за эпидемии.