Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на Пескова

Детали: Представитель Кремля уточнил, что он сейчас находится в больнице.

Что было раньше: 31 марта стало известно, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. Тогда Песков заявил, что Путин "тестируется регулярно" и что "все нормально".

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: