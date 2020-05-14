Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник
Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.
Источник: Twitter Садового
Прямая речь: "Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.
С 15 мая открываем: визовые центры; продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу; непродовольственные рынки.
С 18 мая заработают: магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах; поликлиники города.
Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения – штраф и закрытие.
Лаборатории продолжают ПЦР-тестирования. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных за сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина".
Этому предшествовало:
- 1 мая во Львове открыли продуктовые рынки.
- 11 мая во Львове открыли парки, скверы и спортивные площадки; разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов. Львовяне начали активно пользоваться этой возможностью, часто пренебрегая средствами противоэпидемической защиты.
- 12 мая около 100 предпринимателей Львова протестовали у городского совета, требуя разрешить работать магазинам одежды и обуви.
- Во Львове разработали план из 5 этапов восстановления туризма после коронавирусного карантина.
Напомним:
- По всей Украине продуктовые рынки могут работать с 1 мая, если подтверждено соблюдение на них противоэпидемических требований. С 11 мая разрешено посещать парки, парикмахерские, открытые террасы кафе и ресторанов и тому подобное. С 22 мая центральная власть надеется начать второй этап послаблений карантина.
- Министерство здравоохранения разработало критерии 4 этапов выхода из карантина, а вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий презентовал 3 этапа запуска общественного транспорта, но даты еще должны согласовать с Минздравом.