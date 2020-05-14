Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник

Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.

Источник: Twitter Садового

Прямая речь: "Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

С 15 мая открываем: визовые центры; продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу; непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают: магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах; поликлиники города.

Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения – штраф и закрытие.

Лаборатории продолжают ПЦР-тестирования. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных за сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина".

Этому предшествовало:

1 мая во Львове открыли продуктовые рынки.

11 мая во Львове открыли парки, скверы и спортивные площадки; разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов. Львовяне начали активно пользоваться этой возможностью, часто пренебрегая средствами противоэпидемической защиты.

12 мая около 100 предпринимателей Львова протестовали у городского совета, требуя разрешить работать магазинам одежды и обуви.

Во Львове разработали план из 5 этапов восстановления туризма после коронавирусного карантина.

Напомним: