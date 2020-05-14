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Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник

Четверг, 14 мая 2020, 13:35
Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник

Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.

Источник: Twitter Садового

Прямая речь: "Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

С 15 мая открываем: визовые центры; продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу; непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают: магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах; поликлиники города.

Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения – штраф и закрытие.

Лаборатории продолжают ПЦР-тестирования. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных за сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина".

Этому предшествовало:

  • 1 мая во Львове открыли продуктовые рынки.
  • 11 мая во Львове открыли парки, скверы и спортивные площадки; разрешить работу летних террас для кафе и ресторанов. Львовяне начали активно пользоваться этой возможностью, часто пренебрегая средствами противоэпидемической защиты.
  • 12 мая около 100 предпринимателей Львова протестовали у городского совета, требуя разрешить работать магазинам одежды и обуви.
  • Во Львове разработали план из 5 этапов восстановления туризма после коронавирусного карантина.

Напомним:

  • По всей Украине продуктовые рынки могут работать с 1 мая, если подтверждено соблюдение на них противоэпидемических требований. С 11 мая разрешено посещать парки, парикмахерские, открытые террасы кафе и ресторанов и тому подобное. С 22 мая центральная власть надеется начать второй этап послаблений карантина.
  • Министерство здравоохранения разработало критерии 4 этапов выхода из карантина, а вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации.
  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий презентовал 3 этапа запуска общественного транспорта, но даты еще должны согласовать с Минздравом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинЛьвовкоронавирусCovid-2019эпидемия
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