Львов готовит новые послабления карантина – работу ТЦ и поликлиник

Городской глава Львова Андрей Садовой анонсировал очередные шаги по ослаблению карантина 15 мая и 18 мая – в частности, откроют магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники.

Источник: Twitter Садового

Прямая речь: "Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

С 15 мая открываем: визовые центры; продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу; непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают: магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах; поликлиники города.

Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения – штраф и закрытие.

Лаборатории продолжают ПЦР-тестирования. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных за сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина".