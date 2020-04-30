НАПК приостановило госфинансирование "Слуги народа" до конца года
Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что остановило государственное финансирование "Слуги народа" до конца 2020 года.
Источник: пресс-служба НАПК
Дословно: "30 апреля НАПК остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года.
Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн".
Детали: Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.
Обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии коронавируса (COVID-19).
Предыстория:
- В конце марта в партии "Слуга народа" сделали громкое политическое заявление об отказе от госфинансирования за год в пользу борьбы с коронавирусом.
- Однако позже выяснилось, что воплотить это в жизнь пока невозможно, поскольку согласно действующему законодательству финансирование партия получает на весь период - то есть от выборов до выборов.
- Также по закону, в случае получения Национальным агентством по предупреждению коррупции соответствующего заявления партии и принятия им соответствующего решения, НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.
- На уточняющий вопрос УП, каким же образом направить средства, от которых партия отказывается, на борьбу с коронавирусом, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниеко отметил, что это уже компетенция Минфина.
- 23 апреля НАПК получило от партии "Слуга народа" заявление о частичном отказе от финансирования уставной деятельности.