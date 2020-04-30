НАПК приостановило госфинансирование "Слуги народа" до конца года

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что остановило государственное финансирование "Слуги народа" до конца 2020 года.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "30 апреля НАПК остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года.

Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн".

Детали: Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.

Обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии коронавируса (COVID-19).

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