Кабмин разрешил работу вещевых рынков

Кабинет министров на внеочередном заседании разрешил возобновить работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности.

Источник: правительственный портал

Детали: Кабинет министров 14 мая принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, посредством работы непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский поддержал открытие непродовольственных рынков при условии соблюдения требований безопасности.

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