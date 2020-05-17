За сутки в Украине обнаружили значительно меньше больных Covid
За 16 мая в Украине было выявлено 433 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 95 заражений меньше, чем сутками ранее.
Источник: Центр общественного здоровья
За последние сутки еще у 433 украинцев обнаружили коронавирус (днем ранее их было 528), 17 инфицированных людей умерли (15 мая был 21 летальный случай).
В то же время 16 мая еще 210 пациентов выздоровели.
В целом количество заражений коронавирусом теперь составляет 18 291 случай. Из них 514 инфицированых умерли.
В общем случаев подтверждено:
Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)
Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)
Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)
Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)
Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)
Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)
Киев - 2280 (224 выздоровели)
Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)
Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)
Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)
Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)
Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)
Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)
Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)
Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)
Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)
Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)
Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).
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Напомним:
- 15 мая в Украине зафиксировали 528 случаев заражения коронавирусом, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если бы в Украине не запретили движение метрополитенов, то больницы не справились бы с наплывом больных COVID-19.