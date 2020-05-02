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Мэр Черкасс показал сообщение якобы из ОП, у Зеленского отрицают

Суббота, 2 мая 2020, 11:25

На скриншоте, который опубликовал в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, человек, подписанный как первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов якобы угрожает мэру города из-за раннего смягчения карантина. В ОП заявили, что Трофимов с Бондаренко не общался.

Источник: Анатолий Бондаренко в Facebook, пресс-служба Офиса президента

Детали: Мэр Черкасс вечером 1 мая разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.

Бондаренко прокомментировал переписку словами "Вы забыли, в какой стране живете".

На скриншоте с телефона абонент "Сергей Трофимов" пишет, что "в следующий раз будут не приветы, а действия".

Также абонент "предупреждает в последний раз" и советует мэру Черкасс "успокоить свои таланты".

На этот пост отреагировали в Офисе президента. Пресс-служба Владимира Зеленского опровергла факт общения Трофимова с Бондаренко.

Дословно: "Очевидно, городской голова (Черкасс - ред.) стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы.

Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочий".

Украинская правда
Темы: ЧеркассыОфис президентаскандалкарантин


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