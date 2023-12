Космический корабль SpaceX Crew Dragon доставили на космодром NASA

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon доставили к космическому центру имени Кеннеди во Флориде, США.

Источник: NASA

Детали: на 27 мая запланирован запуск SpaceX Demonstration Mission 2 - планируемого первого пилотируемого испытательного полета к Международной космической станции многоразового космического корабля Dragon V2. В состав экипажа войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Запуск космического корабля обеспечит ракета Falcon 9.

Полет пройдет в рамках второго этапа программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

Запуск запланирован на 27 мая 4:33 p.m. EDT. (23:33 по киевскому времени).

On May 20, @AstroBehnken and @Astro_Doug will depart @NASA_Johnson and arrive at Kennedy where they will stay for the week leading up to their launch to the @Space_Station on May 27.



