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Шмыгаль уточнил, как ослабят карантин в среду

Вторник, 19 мая 2020, 09:39
Шмыгаль уточнил, как ослабят карантин в среду

20 мая Кабинет министров планирует предусмотреть следующие шаги по ослаблению карантина в Украине.

Источник: Telegram канал премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь: "В среду, на заседании Кабмина, мы рассмотрим вопрос возобновления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более 1 человека на 10 м²).

В то же время правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация. В этом мы будем работать совместно с местной властью".

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине введут 3 критерия по заболеваемости коронавирусом, от которых будет зависеть ослабление карантина в регионах.

Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.

Как ожидается, одним из последних снимут запрет на массовые мероприятия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинКабинет министровШмыгаль
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