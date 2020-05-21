С 23 мая в Киеве откроют наземный транспорт, с 25 мая – метро

В Киеве с 23 мая полноценно заработает наземный транспорт, а с 25 мая возобновит работу метрополитен.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 21 мая

Прямая речь: "С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт: автобусы трамваи, троллейбусы.

Начнут работу магазины площадью до 1000 кв м.

Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях

С 25 мая будет возобновлена ​​работа метрополитена.

Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно – после того, как метро возобновит свою работу".

Детали: Кличко также сообщил, что с 1 июня в столице возобновится работа детских садов, учеба у выпускников в школах и вузах, функционирование спортзалов и т.п.

Этому предшествовало: 19 мая Кличко предупреждал, что после возобновления работы наземный транспорт в Киеве сможет брать в салон не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан, а в метро будет разметка для соблюдения дистанции. В транспорт будут пускать только в защитной маске.

Ранее Кабинет министров разработал критерии для 5 этапов выхода из карантина в целом для страны, а затем – план "адаптивного карантина", чтобы регионы могли смягчать карантин по своей ситуации.