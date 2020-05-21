Вблизи затонувшего судна в Одессе обнаружили загрязнение воды и воздуха

В Одессе возле затонувшего судна Delfi зафиксировали загрязнение воды и воздуха - по предварительным данным экологические показатели превышены в 15 раз. Точные результаты будут известны в течение недели.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на и.о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артема Заярного, Укринформ со ссылкой на председателя депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александра Иваницкого

Детали: Загрязнение зафиксировали ночью работники муниципальной спасательной службы, которые круглосуточно дежурят на месте аварии. Для взятия проб воды и воздуха на место прибыла муниципальная экологическая лаборатория.

"Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшат ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами", - заявил Заярний.

По словам Иваницкого, произошла утечка дизельного топлива.

Неожиданное загрязнения стало причиной оперативного совещания, которое проходило 21 мая вблизи судна на пляже. Само загрязнение на воде убрали специалисты АМПУ с помощью абсорбирующего порошка.

Как заявил журналистам депутат городского совета Александр Иваницкий, городская власть будет через суд требовать от владельца убрать судно.

"По мнению капитана одесского морского торгового порта, согласно международному праву в течение года никто, кроме владельца, не может заниматься демонтажем этого объекта. Мы будем настаивать на сокращении этой нормы", - заявил Иваницкий.

Он также предположил, что в суд на АМПУ за бездействие будет подавать экологическая инспекция. Еще зимой администрация морских портов получила предписание от экологов, чтобы они убрали свою акваторию.

Впрочем, как пояснил Заярний, это пока невозможно - предписание было выдано другой экоинспекцией, которая уже ликвидирована. Речь идет о Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа. Агентство Заярного является ее правопреемником, но процесс передачи дел еще не завершен.

Срок в один год устанавливается 122-й статьей Кодекса торгового мореплавания. Согласно кодексу: "Собственник затонувшего имущества, если он намерен поднять это имущество, должен сообщить об этом капитану ближайшего морского порта Украины в течение одного года со дня, когда имущество затонуло. Капитан морского порта по согласованию с заинтересованными государственными органами устанавливает достаточный по обстоятельствам срок для поднятия имущества, порядок проведения этих работ и доводит это до сведения собственника имущества и администрации морского порта".

Как сообщили Радио Свобода в капитании одесского порта, представитель владельца неоднократно заявлял о намерении убрать судно, но не может закончить проект из-за пандемии.

Напомним: Как сообщала 8 апреля пресс-служба Генпрокуратуры, судовладелец обещал убрать затонувший танкер с берега пляжа в Одессе за собственные деньги, и сейчас компания готовит на согласование План проведения работ по его подъему и демонтажу.

Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал акватории Одесского залива.