В Пакистане разбился пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines, который выполнял внутренний рейс; на борту находились 99 человек.

Источник: СМИ и соцсети

Детали: Количество жертв пока не известно.

Лайнер рейса PK-8303 летел из Лахора и потерпел крушение неподалеку от аэропорта Карачи за минуту до приземления.

Самолет упал в жилой квартал города.

Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/8ZhwOT7UUU — Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 22, 2020

Пакистанский канал Geo.tv со ссылкой на Управление гражданской авиации сообщает, что на борту самолета предварительно находилось 98 человек: 91 пассажир и 7 членов экипажа.

Reuters сообщает о 107 людях на борту: 99 пассажирах и 8 членах экипажа.

Позже сообщили, что на борту были 99 человек (91 пассажир и 8 членов экипажа). По меньшей мере два человека из самолета выжили.

Силы быстрого реагирования пакистанской армии и поенные подразделения прибыли на место крушения, чтобы помочь гражданской администрации в оказании помощи и спасательных работах.

A Pakistan International Airlines plane has crashed in Karachi on a flight from Lahore. The plane which was reportedly carrying around 99 passengers and eight crew.#planecrash pic.twitter.com/aFpWnlco6R — Faique Saleem (@Faiquesaleem) May 22, 2020

Несколько домов были повреждены в районе, где разбился самолет.

Другие подробности выясняются.

#Pakistan Airline's Plane with 107 on board, including 99 passengers & 8 Crew members, crashed in a residential area near #Karachi Airport before landing. Casualty details awaited.

Prayers for everyone's safety & well-being.#PIACrash pic.twitter.com/xuJa7Am4cc — Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 22, 2020

В Twitter распространяют якобы последний обмен репликами борта и диспетчера, согласно которому самолет потерял двигатель.

Посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета А320 "Международных авиалиний Пакистана", сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина".

Авария произошла через несколько дней после того, как в Пакистане начали восстанавливать коммерческие авиарейсы после карантина.