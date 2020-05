В Пакистане разбился пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines, который выполнял внутренний рейс из Лахора..

Источник: СМИ и соцсети

Детали: Лайнер потерпел крушение неподалеку от аэропорта Карачи за минуту до приземления.

Pakistan International Airlines A320 crashes near Karachi airport. Number of passengers and casualties unknown at this time. https://t.co/fDJbVqe2E0 pic.twitter.com/8ZhwOT7UUU