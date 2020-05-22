Почти половина Украины не готова к 2 этапу снятия карантина – МОЗ. Список
По состоянию на 22 мая 11 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области.
А также Киев и Киевская область.
В этих областях большое количество больных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.
Несмотря на это в Киеве готовятся полноценно запускать наземный транспорт с 23 мая и восстанавливать работу метро с 25 мая.
Что было раньше: С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
Предыстория:
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая, железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении с 1 июня, а авиасообщение с 15 июня.
- За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 442 человека, 9 пациентов умерли. Всего за все время пандемии в Украине заболело 20148 человек, из них 6585 выздоровели, 588 умерли.