Почти половина Украины не готова к 2 этапа снятия карантина – МОЗ
Пятница, 22 мая 2020, 09:50
По состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области.
А также Киев и Киевская область.
В этих областях большое количество больных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.
Что было раньше: 20 мая Кабмин сообщил, что с 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
Украинская правда