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Почти половина Украины не готова к 2 этапа снятия карантина – МОЗ

Пятница, 22 мая 2020, 09:50

По состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области.

А также Киев и Киевская область.  

 

В этих областях большое количество больных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Что было раньше: 20 мая Кабмин сообщил, что с 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинМинздравУкраина


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