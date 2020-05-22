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Почти половина Украины не готова к 2 этапу снятия карантина – МОЗ. Список

Пятница, 22 мая 2020, 09:50
Почти половина Украины не готова к 2 этапу снятия карантина – МОЗ. Список

По состоянию на 22 мая 11 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области.

А также Киев и Киевская область.  

 

В этих областях большое количество больных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Несмотря на это в Киеве готовятся полноценно запускать наземный транспорт с 23 мая и восстанавливать работу метро с 25 мая.

Что было раньше: С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19. 

 

Предыстория:

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая, железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении с 1 июня, а авиасообщение с 15 июня.
  • За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболело 442 человека, 9 пациентов умерли. Всего за все время пандемии в Украине заболело 20148 человек, из них 6585 выздоровели, 588 умерли.
     

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинМинздравУкраина
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