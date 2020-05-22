По состоянию на 22 мая 10 областей Украины не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области.

А также Киев и Киевская область.

В этих областях большое количество больных, высокая загруженность койко-мест в больницах и низкий охват населения тестированием на коронавирус.

Что было раньше: 20 мая Кабмин сообщил, что с 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин, в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.