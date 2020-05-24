В Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных

За последние сутки, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: За прошедшие сутки обнаружили на 26 случаев меньше, чем днем ранее (22 мая заболевание диагностировали у 432 человек). Общее количество заражений с начала эпидемии в Украине составляет 20 986.

В субботу количество летальных случаев от Covid-19 - 12 (днем ранее умерли 17 больных).

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Напомним: