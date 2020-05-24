В Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных
За последние сутки, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.
Источник: Центр общественного здоровья
Детали: За прошедшие сутки обнаружили на 26 случаев меньше, чем днем ранее (22 мая заболевание диагностировали у 432 человек). Общее количество заражений с начала эпидемии в Украине составляет 20 986.
За последние сутки проведено 7 914 исследований методом ПЦР.
В субботу количество летальных случаев от Covid-19 - 12 (днем ранее умерли 17 больных). Всего с начала эпидемии в Украине от вируса погибли 617 человек; выздоровели - 7099.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 889 случаев;
Волынская область - 771 случай;
Днепропетровская область - 869 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 626 случаев;
Закарпатская область - 1061 случай;
Запорожская область - 410 случаев;
Ивано-Франковская область - 1277 случаев;
Кировоградская область - 473 случая;
Киев - 2623 случая;
Киевская область - 1419 случаев;
Львовская область - 1333 случая;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 827 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1417 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1115 случаев;
Харьковская область - 910 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 346 случаев;
Черновицкая область - 3028 случаев;
Черкасская область - 388 случаев;
Черниговская область - 129 случаев.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- В субботу, 23 мая в Черновицкой области обнаружили еще 63 человек, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество случаев заражения в регионе превысило три тысячи.
- 23 мая в мире диагностировали 99 872 заражения COVID-19.
- За прошедшие сутки, 23 мая в столице зафиксировали еще 54 случая заболевания Covid-19, это на 7 случаев больше, чем днем ранее.