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В Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных

Воскресенье, 24 мая 2020, 09:14

За последние сутки, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: За прошедшие сутки обнаружили на 26 случаев меньше, чем днем ранее (22 мая заболевание диагностировали у 432 человек). Общее количество заражений с начала эпидемии в Украине составляет 20 986.

 

В субботу количество летальных случаев от Covid-19 - 12 (днем ранее умерли 17 больных).

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В субботу, 23 мая в Черновицкой области обнаружили еще 63 человек, инфицированных коронавирусом, таким образом общее количество случаев заражения в регионе превысило три тысячи.
  • 23 мая в мире диагностировали 99 872 заражения COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина


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