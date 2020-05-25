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Боевики 12 раз нарушили "тишину": использовали запрещенное вооружение

Понедельник, 25 мая 2020, 07:43
Боевики 12 раз нарушили тишину: использовали запрещенное вооружение

24 мая российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное "Минском" вооружение.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что боевики открывали огонь у Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Старогнатовки.

Неподалеку Водяного враг из минометов 120 мм и 82 мм выпустил 13 мин.

Кроме того, использование наемниками минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано у Орехово.

По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

С начала текущих суток оккупанты традиционно открывали огонь: били по защитниках Марьинки со станковых противотанковых гранатометов и по Пескам с минометов.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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