Число больных коронавирусом в мире выросло на 90 тысяч

За последние сутки в мире обнаружили 90 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: Worldometers

Детали: Больше всего заражений за сутки зарегистрировали в США - почти 20 тысяч.

В Бразилии подтвердили около 13 тысяч новых больных, в России - почти 9 тысяч, в Индии - более 6 тысяч.

В этот же день умерли 3096 человека, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Всего в мире обнаружили 5 миллионов 584 тысяч случаев заражения, из которых 348 тысяч – летальные. Побороли болезнь уже 2 миллиона 362 тысячи.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: