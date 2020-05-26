Число больных коронавирусом в мире выросло на 90 тысяч
Вторник, 26 мая 2020, 05:20
За последние сутки в мире обнаружили 90 тысяч новых случаев коронавируса.
Источник: Worldometers
Детали: Больше всего заражений за сутки зарегистрировали в США - почти 20 тысяч.
В Бразилии подтвердили около 13 тысяч новых больных, в России - почти 9 тысяч, в Индии - более 6 тысяч.
В этот же день умерли 3096 человека, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.
Всего в мире обнаружили 5 миллионов 584 тысяч случаев заражения, из которых 348 тысяч – летальные. Побороли болезнь уже 2 миллиона 362 тысячи.
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Напомним:
- Всемирная организация здравоохранения считает возможной вторую волну пандемии коронавируса.
- Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны регионы набирают обороты в заболевании.
Украинская правда