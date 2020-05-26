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Укр / Рус

Число больных коронавирусом в мире выросло на 90 тысяч

Вторник, 26 мая 2020, 05:20

За последние сутки в мире обнаружили 90 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: Worldometers

Детали: Больше всего заражений за сутки зарегистрировали в США - почти 20 тысяч.

В Бразилии подтвердили около 13 тысяч новых больных, в России - почти 9 тысяч, в Индии - более 6 тысяч.

В этот же день умерли 3096 человека, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Всего в мире обнаружили 5  миллионов 584 тысяч случаев заражения, из которых 348 тысяч – летальные. Побороли болезнь уже 2 миллиона 362 тысячи.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус


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