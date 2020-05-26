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Боевики обстреляли из гранатомета пункт пропуска "Марьинка"

Вторник, 26 мая 2020, 11:53

Незаконные вооруженные формирования выпустили 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "25 мая, российские вооруженные формирования из района оккупированного села Александровка обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, выполняющих задачи в рамках гуманитарного дорожного коридора "Донецк-Курахово".

Противником было совершено 25 выстрелов из автоматического гранатомета по контрольному посту "Марьинка".

Детали: Кроме того, днями ранее вблизи КПВВ "Марьинка" оккупанты открывали огонь по позициям военнослужащих ГПСУ с противотанкового ракетного комплекса.

Отмечается, что снаряды разорвались рядом с военными.

 

А еще за несколько дней до того террористы открывали огонь из стрелкового оружия по пограничным нарядах вблизи КПВВ "Майорское".

Сообщается, что потерь среди личного состава нет. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

В ГПСУ отмечают, что такие действия боевиков "дестабилизируют ситуацию": "Не соблюдение режима прекращения огня ставит под угрозу возможность пересечения линии разграничения".

Украинская правда
Темы: обстрелОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


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