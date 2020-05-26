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Сообщили о подозрении российскому разведчику, который вербовал "переводчика Гройсмана"

Вторник, 26 мая 2020, 13:00

Украинские правоохранители сообщили сотруднику российской спецслужбы о подозрении в подстрекательстве должностного лица Кабинета министров Украины к госизмене.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украина)".

Детали: По данным следствия, сотрудник разведывательных органов РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины, с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Украинский чиновник приговором суда признан виновным в совершении государственной измены в пользу спецслужб РФ и приговорен к реальной мере наказания. В сентябре 2019 года в рамках обмена его передали Российской Федерации.

Продолжается досудебное расследование, которое осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по процессуального руководства Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора и оперативного сопровождения Департамента контрразведки СБУ.

Предыстория:

  • 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о задержании на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.
  • СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.
  • СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.
  • По данным Службы безопасности, задержанный информировал спецслужбыРоссии о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.
  • В августе 2019 года "шпион за Гройсманом" признал вину в госизмене и его отпустили.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора
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