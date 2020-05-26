Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За первый день работы в метро Киева было в 4,4 раза меньше пассажиров, чем до карантина

Вторник, 26 мая 2020, 18:07
За первый день работы в метро Киева было в 4,4 раза меньше пассажиров, чем до карантина
украинская правда

После снятия карантинного ограничения киевский метрополитен за первый день работы обслужил 310 тысяч пассажиров, что в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года.

Источник: КГГА, "Интерфакс-Украина"

Детали: За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.

 
украинская правда

При этом, согласно сообщению на странице КП в Facebook в январе 2020 года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн пассажиров. За год было перевезено 495,3 млн пассажиров.

Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Полиция в метрополитене контролирует соблюдение правил безопасности.

 
украинская правда

Что предшествовало: В рамках смягчения карантина 25 мая открылось метро в Киеве, Харькове и Днипре.

По мнению пресс-секретаря киевского метрополитена Натальи Макогон, в первый день работы после карантина подземка была полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только по необходимости.

В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем возобновления работы подземки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: метроКиевкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: