За первый день работы в метро Киева было в 4,4 раза меньше пассажиров, чем до карантина

После снятия карантинного ограничения киевский метрополитен за первый день работы обслужил 310 тысяч пассажиров, что в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года.

Источник: КГГА, "Интерфакс-Украина"

Детали: За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.

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При этом, согласно сообщению на странице КП в Facebook в январе 2020 года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн пассажиров. За год было перевезено 495,3 млн пассажиров.

Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Полиция в метрополитене контролирует соблюдение правил безопасности.

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Что предшествовало: В рамках смягчения карантина 25 мая открылось метро в Киеве, Харькове и Днипре.

По мнению пресс-секретаря киевского метрополитена Натальи Макогон, в первый день работы после карантина подземка была полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только по необходимости.

В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем возобновления работы подземки.