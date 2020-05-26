За первый день работы в метро Киева было в 4,4 раза меньше пассажиров, чем до карантина
После снятия карантинного ограничения киевский метрополитен за первый день работы обслужил 310 тысяч пассажиров, что в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года.
Источник: КГГА, "Интерфакс-Украина"
Детали: За первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.
При этом, согласно сообщению на странице КП в Facebook в январе 2020 года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн пассажиров. За год было перевезено 495,3 млн пассажиров.
Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.
Полиция в метрополитене контролирует соблюдение правил безопасности.
Что предшествовало: В рамках смягчения карантина 25 мая открылось метро в Киеве, Харькове и Днипре.
По мнению пресс-секретаря киевского метрополитена Натальи Макогон, в первый день работы после карантина подземка была полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только по необходимости.
В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем возобновления работы подземки.