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Укрзализныця запускает еще 9 поездов с 1 июня

Среда, 27 мая 2020, 09:28

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "Продажа билетов открыта на поезда:

 №8/7 Одесса-Харьков,

№20/19 Лисичанск-Киев,

№53/54 Днепр-Одесса,

№63/64 Харьков-Киев,

№105/106 Киев-Одесса,

№791/792 Киев-Кременчуг,

№81/82 Харьков-Новоалексеевка,

№125/126 Киев-Константиновка,

№10/9 Киев-Мариуполь".

Детали: Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.

Билеты пока можно приобрести только онлайн. Но в ближайшее время обещают открыть продажу и через кассы.

В Укрзализныце напомнили, что пассажиров в вагоны будут пускать только в защитных масках. Также при посадке будут мерить температуру тела.

Что было раньше: Укрзализныця 26 мая начала постепенно восстанавливать движение пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Предыстория:

  • С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина – в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцякарантин


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