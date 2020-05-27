Укрзализныця запускает еще 9 поездов с 1 июня
Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
Источник: сайт УЗ
Дословно: "Продажа билетов открыта на поезда:
№8/7 Одесса-Харьков,
№20/19 Лисичанск-Киев,
№53/54 Днепр-Одесса,
№63/64 Харьков-Киев,
№105/106 Киев-Одесса,
№791/792 Киев-Кременчуг,
№81/82 Харьков-Новоалексеевка,
№125/126 Киев-Константиновка,
№10/9 Киев-Мариуполь".
Детали: Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.
Билеты пока можно приобрести только онлайн. Но в ближайшее время обещают открыть продажу и через кассы.
В Укрзализныце напомнили, что пассажиров в вагоны будут пускать только в защитных масках. Также при посадке будут мерить температуру тела.
Что было раньше: Укрзализныця 26 мая начала постепенно восстанавливать движение пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.
Предыстория:
- С 1 июня планируется новый этап смягчения карантина – в частности, возобновление работы железной дороги и автобусного сообщения между городами, открытие автошкол, спортзалов и бассейнов.