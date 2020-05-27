Укрзализныця запускает еще 9 поездов с 1 июня

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "Продажа билетов открыта на поезда:

№8/7 Одесса-Харьков,

№20/19 Лисичанск-Киев,

№53/54 Днепр-Одесса,

№63/64 Харьков-Киев,

№105/106 Киев-Одесса,

№791/792 Киев-Кременчуг,

№81/82 Харьков-Новоалексеевка,

№125/126 Киев-Константиновка,

№10/9 Киев-Мариуполь".

Детали: Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.

Билеты пока можно приобрести только онлайн. Но в ближайшее время обещают открыть продажу и через кассы.

В Укрзализныце напомнили, что пассажиров в вагоны будут пускать только в защитных масках. Также при посадке будут мерить температуру тела.

Что было раньше: Укрзализныця 26 мая начала постепенно восстанавливать движение пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

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