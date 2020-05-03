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Лесные пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали – ГСЧС

Воскресенье, 3 мая 2020, 00:49

По состоянию на вечер субботы все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Источник: сообщение ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 18 часов 2 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах (Житомирская область – УП) локализованы.

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Киевская область – УП) локализованы.

Детали: Отмечается, что на Житомирщине местами тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина. Тушить ее работникам лесхозов помогают спасатели.

Всего в лесах области работают 132 человека и 30 единиц техники.

На Киевщине подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников.

 
ФОТО: ГСЧС

К борьбе с огнем привлечены 173 человека и 56 единиц техники.

"Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", – утверждают в ГСЧС.

Что предшествовало: 30 апреля сообщалось, что в Житомирской области продолжают тушить не менее четырех очаги пожаров, в Чернобыльской зоне также продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника.

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Напомним:

  • Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД сообщали, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСКиевская областьЖитомирская область


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