Лесные пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали – ГСЧС
По состоянию на вечер субботы все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Источник: сообщение ГСЧС
Дословно: "По состоянию на 18 часов 2 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах (Житомирская область – УП) локализованы.
Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Киевская область – УП) локализованы.
Детали: Отмечается, что на Житомирщине местами тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина. Тушить ее работникам лесхозов помогают спасатели.
Всего в лесах области работают 132 человека и 30 единиц техники.
На Киевщине подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников.
К борьбе с огнем привлечены 173 человека и 56 единиц техники.
"Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", – утверждают в ГСЧС.
Что предшествовало: 30 апреля сообщалось, что в Житомирской области продолжают тушить не менее четырех очаги пожаров, в Чернобыльской зоне также продолжается тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника.
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Напомним:
- Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- В МВД сообщали, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах.