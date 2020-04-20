Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах – Аваков

В МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Фото с Facebook Авакова

Детали: Аваков сообщил, что в воскресенье во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили 4 "феномена" на площади около 100 м. Он опубликовал фото пылающего очага в лесу. Министр отметил, что эти очаги удалось быстро потушить.

Прямая речь: "Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу".

"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра. Лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это – особая проблема.

И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры.

Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию".

Детали: Министр пообещал, что виновные в поджогах точно попадутся и штрафом не отделаются.

Предыстория: