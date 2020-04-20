Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах – Аваков

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Понедельник, 20 апреля 2020, 11:48

В МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

 
Фото с Facebook Авакова

Детали: Аваков сообщил, что в воскресенье во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили 4 "феномена" на площади около 100 м. Он опубликовал фото пылающего очага в лесу. Министр отметил, что эти очаги удалось быстро потушить.

Прямая речь: "Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу".

"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра. Лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это – особая проблема.

И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры.

Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию".

Детали: Министр пообещал, что виновные в поджогах точно попадутся и штрафом не отделаются.

Предыстория:

  • В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
  • Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
  • В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.

Украинская правда
Темы: Аваков пожар Житомирская область Чернобыль Киевская область


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