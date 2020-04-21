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Киев снова вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом

Вторник, 21 апреля 2020, 07:43

По состоянию на утро 21 апреля качество воздуха украинской столицы существенно ухудшилось. Сейчас впереди Киева только 5 городов, где воздух еще грязнее.

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: По данным QIAir, качество воздуха в Киеве соответствует индексу 153. Такой уровень воздуха вредит здоровью человека.

 
Снимок экрана

Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Дакка (Бангладеш), Ханой (Вьетнам) и Дели (Индия) 

Что предшествовало: 20 апреля качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Напомним:

  • В 23:30 субботы украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".
  • А вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно".
  • Днем 19 апреля Киев опустился уже на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах.

Украинская правда

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Темы: экологияКиев
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