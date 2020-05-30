В мире уже 6 миллионов диагностированных случаев COVID-19

По состоянию на 1:00 30 мая, в мире диагностировали более 6 миллионов заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в мире в 213 странах диагностировано 6 009 072 случаев заболевания коронавирус, 2 65 0559 пациентов уже выздоровели, 366 029 умерли. Менее 10 дней назад в мире было еще 5 миллионов больных.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 1 789 256 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 465 166 больных, на третьем Россия, где 387 623 пациентов с коронавируса.

Больше всего выздоровели от болезни в США - более 518 000. Дальше - Испания (197 000), Бразилии (193 000) и Германия (164 000).

Более 104 000 умерли в США, 38 000 в Великобритании и 33 000 в Италии.

28 мая в мире за сутки диагностировали рекордное количество новых случаев коронавируса. 116 304 заражения COVID-19 обнаружили в 144 странах мира.

27 мая в мире за сутки диагностировали 106 475 заражений COVID-19.

26 мая в мире диагностировали 92 060 заражений коронавирусом. 25 мая - 87 800 случаев.

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