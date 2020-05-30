Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В мире уже 6 миллионов диагностированных случаев COVID-19

Суббота, 30 мая 2020, 01:34
В мире уже 6 миллионов диагностированных случаев COVID-19

По состоянию на 1:00 30 мая, в мире диагностировали более 6 миллионов заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в мире в 213 странах диагностировано 6 009 072 случаев заболевания коронавирус, 2 65 0559 пациентов уже выздоровели, 366 029 умерли. Менее 10 дней назад в мире было еще 5 миллионов больных.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 1 789 256 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 465 166 больных, на третьем Россия, где 387 623 пациентов с коронавируса.

Больше всего выздоровели от болезни в США - более 518 000. Дальше - Испания (197 000), Бразилии (193 000) и Германия (164 000).

Более 104 000 умерли в США, 38 000 в Великобритании и 33 000 в Италии.

28 мая в мире за сутки диагностировали рекордное количество новых случаев коронавируса. 116 304 заражения COVID-19 обнаружили в 144 странах мира.

27 мая в мире за сутки диагностировали 106 475 заражений COVID-19.

26 мая в мире диагностировали 92 060 заражений коронавирусом. 25 мая - 87 800 случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: