Усі розділи
Укр / Рус

У світі вже 6 мільйонів діагностованих випадків COVID-19

Субота, 30 травня 2020, 01:34

Станом на 1:00 30 травня, у світі діагностували понад 6 мільйонів заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: у світі в 213 країнах діагностовано 6 009 072 випадків захворювання на коронавірус, 2 650 559 пацієнтів вже одужали, 366 029 померли. Менше 10 днів тому у світі було ще 5 мільйонів хворих.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 1 789 256 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 465 166 хворих, на третьому Росія, де 387 623 пацієнтів з коронавірусом.

Найбільше одужали від хвороби у США – понад 518 тисяч. Далі – Іспанія (197 тисяч), Бразилії (193 тисячі) та Німеччина (164 тисячі).

Понад 104 тисячі померли у США, 38 тисяч у Британії та 33 тисячі в Італії.

28 травня у світі за добу діагностували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. 116 304 зараження COVID-19 виявили у 144 країнах світу.

27 травня у світі за добу діагностували 106 475 заражень COVID-19.

26 травня у світі діагностували 92 060  заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУсі сидітимуть в тюрмі: Аваков пообіцяв контролювати справу про стрілянину в Броварах

Поліція про стрілянину в Броварах: не поділили пасажирів

Стало відомо, коли почнуть відкривати кордони з Україною Угорщина і Словаччина

Кабмін відправили на стратсесію – джерела

Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України

інфографіка Ще трьом областям дозволили послабити карантин

Усі головні новини...
коронавірус
У поширенні коронавірусу винні Китай і ВООЗ — Трамп
Трамп розірвав стосунки із ВООЗ
В Іспанії вперше з березня виявили завезені випадки коронавірусу
Останні новини
02:21
Запуск космічного корабля Crew Dragon можуть перенести, погодні умови 50 на 50
01:34
У світі вже 6 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
00:31
У поширенні коронавірусу винні Китай і ВООЗ — Трамп
00:01
Шмигаль обіцяє не закривати лікарні через медреформу
23:24
відеоТрамп розірвав стосунки із ВООЗ
23:09
Новини економіки: "Центренерго", МВФ, програма виходу з кризи
22:46
Бойовики під час обстрілу поранили військового ООС
22:26
Новини 29 травня: стрілянина в Броварах, відкриття кордонів
22:20
"Газпром" vs Білорусь: У Мінську заявили, що не мають боргів за імпортований газ
22:15
Ексдепутат образився, що його не переобрали в Раду, і тепер "засіває" лише своїх виборців
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!