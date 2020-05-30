У світі вже 6 мільйонів діагностованих випадків COVID-19

Станом на 1:00 30 травня, у світі діагностували понад 6 мільйонів заражень COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: у світі в 213 країнах діагностовано 6 009 072 випадків захворювання на коронавірус, 2 650 559 пацієнтів вже одужали, 366 029 померли. Менше 10 днів тому у світі було ще 5 мільйонів хворих.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 1 789 256 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 465 166 хворих, на третьому Росія, де 387 623 пацієнтів з коронавірусом.

Найбільше одужали від хвороби у США – понад 518 тисяч. Далі – Іспанія (197 тисяч), Бразилії (193 тисячі) та Німеччина (164 тисячі).

Понад 104 тисячі померли у США, 38 тисяч у Британії та 33 тисячі в Італії.

28 травня у світі за добу діагностували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. 116 304 зараження COVID-19 виявили у 144 країнах світу.

27 травня у світі за добу діагностували 106 475 заражень COVID-19.

26 травня у світі діагностували 92 060 заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.

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