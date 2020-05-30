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В мире новый рекорд по количеству диагностированных случаев коронавируса

Суббота, 30 мая 2020, 04:22

29 мая в мире диагностировали 116 304 заражения COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 24151 случаев заболевания коронавирус, в США 22658, в России 8371, Индии 7300, Перу 5874, Чили 4654, Мексика 3463, Франция 3325, Иран 2258, Пакистан 2076 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 144 странах мира.

28 мая в мире за сутки диагностировали 116 304 заражений COVID-19.

27 мая в мире за сутки диагностировали 106 475 заражений COVID-19.

26 мая — 92 060 заражений коронавирусом. 25 мая — 87 800 случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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