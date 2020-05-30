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У світі новий рекорд по кількості діагностованих випадків коронавірусу

Субота, 30 травня 2020, 04:22

29 травня у світі діагностували 125 511 зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 29 526 випадків захворювання на коронавірус, в США 25 069, в Росії 8371, Індії 7300, Перу 5874, Чилі 4654, Мексика 3463, Франція 3325, Іран 2258, Пакистан 2076 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 144 країнах світу.

28 травня у світі за добу діагностували 116 304 заражень COVID-19.

27 травня у світі за добу діагностували 106 475 заражень COVID-19.

26 травня — 92 060 заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

Теми: коронавірус


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