У світі новий рекорд по кількості діагностованих випадків коронавірусу
Субота, 30 травня 2020, 04:22
29 травня у світі діагностували 125 511 зараження COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 29 526 випадків захворювання на коронавірус, в США 25 069, в Росії 8371, Індії 7300, Перу 5874, Чилі 4654, Мексика 3463, Франція 3325, Іран 2258, Пакистан 2076 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 144 країнах світу.
28 травня у світі за добу діагностували 116 304 заражень COVID-19.
27 травня у світі за добу діагностували 106 475 заражень COVID-19.
26 травня — 92 060 заражень коронавірусом. 25 травня — 87 800 випадків.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У світі вже 6 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.