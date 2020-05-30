США: протесты из-за убийства в Миннеаполисе охватили всю страну

Протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.

Источник: CNN

Детали: В частности, протесты в пятницу вечером прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Также протестовали в 6 городах штата Калифорния, в том числе Лос-Анжелесе и Сан-Франциско.

Кроме того, акции прошли в штатах Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота (Миннеаполис), Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.

Отмечается, что в некоторых городах протесты были мирными, однако в некоторых – разрушительными.

В Детройте в ходе протестов застрелили 19-летнего парня.

Полиция сообщила, что выстрел в толпу протестующих был произведен неизвестным человеком из серого Dodge Durango, жертва позже умерла в больнице.

В Миннеаполисе полиция задержала ряд людей, которые игнорировали приказы о разгоне акции протеста.

Сообщается, что в сотрудников правоохранительных органов стреляли, однако солдаты или офицеры не пострадали.

По данным СМИ, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

В Лас-Вегасе прошли аресты после того, как протестующие захватили часть легендарной полосы Лас-Вегас-Стрип (освещенный неоновыми огнями участок бульвара Лас-Вегас с элитными казино-отелями).

Протесты в Лас-Вегасе KTNV

В Лос-Анжелесе в ходе акций протеста ранены двое офицеров полиции. Акции запрещены. Демонстрантов предупредили, что они будут арестованы, если не разойдутся.

В штате Джорджия губернатор объявил чрезвычайное положение после протестов в столице штата – Атланте. Было задействовано 500 работников нацгвардии.

В Далласе в ходе протестов травмирован офицер полиции. Сообщалось, что некоторые протестующие бросали кирпичи в офицеров.

Что предшествовало: В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.