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Уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина – Зеленский

Понедельник, 4 мая 2020, 13:34

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, однако страна с этой недели начнет готовиться к выходу из карантина.

Источник: ежедневное совещание по вопросам предотвращения распространения коронавируса, Офис президента

Прямая речь: "Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям.

Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе".

Детали: Сообщается, что Кабинет министров уже готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдение санитарных норм.

Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу закрывать учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкарантинкоронавирусCovid-2019


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