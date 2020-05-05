Одесская область снова попала в лидеры с заражений коронавирусом в сутки

В течение 4 мая в Одесской области обнаружили 42 новых случая заболевания Covid-19.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 61, Одесской области - 42 и городе Киеве - 48".

В последнее время наибольшее количество новых случаев Covid-19 выявляли на Буковине и в Киеве, однако на 2 мая лидером этого антирейтинга стала Одесская область. Там было зафиксировано 80 новых заражений.

По результатам 3 мая показатели Одесской области резко упали, но на следующий день они снова подскочили.

Предыстория: Украинская правда сняла на видео, как в курортном районе Одессы Аркадия в воскресенье были открыты магазины и кафе, а люди массово прогуливались по улице без средств защиты.

Всего за минувшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения коронавирусом. 13 больных умерли и 256 выздоровели.