У Львова есть план восстановления туризма с мая по декабрь
Во Львове разработали план из 5 этапов восстановления индустрии туризма после коронавирусного карантина, который предусматривает, что уже в мае начнут работать гостиницы и заведения общественного питания.
Источник: заместитель львовского городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко в Facebook
Прямая речь: "Предполагаем несколько этапов выхода из карантина для индустрии гостеприимства:
✅ Этап 1. Май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)
👉 Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания)
👉 Разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая деятельность, проведение событий)
👉 Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи)
👉 Запуск рекламный пакетов – для посетителей Львова
✅ Этап 2. Июнь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)
👉 Восстановление планового туризма
👉 С точки зрения гостей – ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика
👉 С точки зрения малого и среднего бизнеса – работа в новых условиях: новые протоколы в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.
👉 Запуск национальной промокампании – акцент на безопасность посещения
👉 Запуск организованной экскурсионной деятельности
👉 Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола)
✅ Этап 3. Июль – август (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)
👉 Постепенное открытие международного авиасообщения со Львовом
👉 Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры)
👉 Промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренций от Конфренц-бюро)
✅ Этап 4. Сентябрь – октябрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)
👉 Возможность проведения – с соблюдением отдельного протокола – событий с ограниченным количеством людей
👉 Развитие возможности групповых организованных путешествий
✅ Этап 5. Ноябрь – декабрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)
👉 Развитие группового организованного туризма
👉 Соблюдение новых протоколов и новых стандартов станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений
👉 Восстановление международного туризма
Уже в эту пятницу проведем Zoom-конференцию, где расскажем все подробно".
Почему это важно: Во Львове в пиковые туристические месяца задействовано 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетило 2,5 млн гостей. В среднем каждый гость пребывал в городе порядка 3 дней и за время путешествия тратил до 400 долларов, отметил Москаленко.
От туристического сбора в 2019 году в бюджет Львовского городского совета уплачено 10 млн грн, а от уплаты НДФЛ – 198 млн грн.
Предыстория:
- 24 апреля Кабинет министров обнародовал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от динамики распространения COVID-19. Согласно ему, даже междугороднее транспортное сообщение в пределах области возобновится, если в течение 10 дней подряд выздоровевших будет вдвое больше, чем новых случаев. Тогда же смогут открыться хостелы и заведения питания с посетителями.
- 4 мая правительство продлило действие карантина в Украине до 22 мая, но отменило ряд карантинных органичений с 11 мая.
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