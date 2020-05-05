У Львова есть план восстановления туризма с мая по декабрь

Во Львове разработали план из 5 этапов восстановления индустрии туризма после коронавирусного карантина, который предусматривает, что уже в мае начнут работать гостиницы и заведения общественного питания.

Источник: заместитель львовского городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко в Facebook

Прямая речь: "Предполагаем несколько этапов выхода из карантина для индустрии гостеприимства:

✅ Этап 1. Май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

👉 Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания)

👉 Разработка и внедрение новых протоколов в индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая деятельность, проведение событий)

👉 Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколом (музеи)

👉 Запуск рекламный пакетов – для посетителей Львова

✅ Этап 2. Июнь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

👉 Восстановление планового туризма

👉 С точки зрения гостей – ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика

👉 С точки зрения малого и среднего бизнеса – работа в новых условиях: новые протоколы в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.

👉 Запуск национальной промокампании – акцент на безопасность посещения

👉 Запуск организованной экскурсионной деятельности

👉 Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола)

✅ Этап 3. Июль – август (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

👉 Постепенное открытие международного авиасообщения со Львовом

👉 Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры)

👉 Промокампания восстановления и развития делового туризма (пакет сопровождения конфренций от Конфренц-бюро)

✅ Этап 4. Сентябрь – октябрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

👉 Возможность проведения – с соблюдением отдельного протокола – событий с ограниченным количеством людей

👉 Развитие возможности групповых организованных путешествий

✅ Этап 5. Ноябрь – декабрь (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

👉 Развитие группового организованного туризма

👉 Соблюдение новых протоколов и новых стандартов станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг учреждений

👉 Восстановление международного туризма

Уже в эту пятницу проведем Zoom-конференцию, где расскажем все подробно".

Почему это важно: Во Львове в пиковые туристические месяца задействовано 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетило 2,5 млн гостей. В среднем каждый гость пребывал в городе порядка 3 дней и за время путешествия тратил до 400 долларов, отметил Москаленко.

От туристического сбора в 2019 году в бюджет Львовского городского совета уплачено 10 млн грн, а от уплаты НДФЛ – 198 млн грн.

Предыстория:

24 апреля Кабинет министров обнародовал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и зависит от динамики распространения COVID-19. Согласно ему, даже междугороднее транспортное сообщение в пределах области возобновится, если в течение 10 дней подряд выздоровевших будет вдвое больше, чем новых случаев. Тогда же смогут открыться хостелы и заведения питания с посетителями.

4 мая правительство продлило действие карантина в Украине до 22 мая, но отменило ряд карантинных органичений с 11 мая.

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