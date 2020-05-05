Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова отказывается от очистки прокуратуры – ЦПК

Вторник, 5 мая 2020, 17:49
Венедиктова отказывается от очистки прокуратуры – ЦПК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ, которым из процесса очистки ГПУ выбросила представителей международных партнеров и общественность, и теперь прокуроров фактически будут назначать прокуроры.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Отныне комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры состоит из 6 человек, 4 из них - прокуроры, а остальные - 2 представителя высших учебных заведений.

До этого, комиссия состояла из 3 представителей прокуратуры и 3 экспертов делегированных международными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями".

Детали: 15 апреля Венедиктова издала приказ, которым изменила положение о комиссии, которая осуществляет аттестацию прокуроров.

Отмечается, что это изменение искажает реформу прокуратуры, которая продолжалась до назначения Венедиктовой.

Прямая речь главы ЦПК Виталия Шабунина: "Эти изменения полностью уничтожают доверие к кадровым назначениям в Офисе генпрокурора. Аналогичным образом произошли две "реформы" прокуратуры при прошлой власти. Большинство в кадровых комиссиях тогда тоже были представители прокуратуры. Видим, что Зеленский принимает плохие практики своего предшественника".

Таким образом отныне прокуроры будут выбирать прокуроров, а представители гражданского общества и международные партнеры не будут иметь влияния на принятие решений.

В ЦПК пишут, что некоторые пункты приказа противоречат закону "О прокуратуре". Например, комиссия может согласовать кандидата на любую административную должность, а дальнейшие такие назначения происходят уже без участия комиссии.

Также к моменту создания областных прокуратур Венедиктова имеет возможность назначения лиц на административные должности в "старых" нереформированных региональных прокуратурах.

Кроме того, новая комиссия решила назначить на руководящие прокурорские должности нескольких человек, часть из которых либо отказались проходить аттестацию, либо не смогли ее пройти.

В частности, планируется назначить на руководящую должность в прокуратуре города Киева ее бывшего руководителя Романа Говду. ЦПК писал о Говде, когда он занимал должность прокурора Одесской области в 2015 году.

Читайте также: Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко ни звучала

Предыстория:

  • Верховная Рада 17 марта назначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораЦПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
Все новости...
Реклама: