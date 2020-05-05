Венедиктова отказывается от очистки прокуратуры – ЦПК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ, которым из процесса очистки ГПУ выбросила представителей международных партнеров и общественность, и теперь прокуроров фактически будут назначать прокуроры.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Отныне комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры состоит из 6 человек, 4 из них - прокуроры, а остальные - 2 представителя высших учебных заведений.

До этого, комиссия состояла из 3 представителей прокуратуры и 3 экспертов делегированных международными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями".

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