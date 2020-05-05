Венедиктова отказывается от очистки прокуратуры – ЦПК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ, которым из процесса очистки ГПУ выбросила представителей международных партнеров и общественность, и теперь прокуроров фактически будут назначать прокуроры.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Отныне комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры состоит из 6 человек, 4 из них - прокуроры, а остальные - 2 представителя высших учебных заведений.

До этого, комиссия состояла из 3 представителей прокуратуры и 3 экспертов делегированных международными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями".

Детали: 15 апреля Венедиктова издала приказ, которым изменила положение о комиссии, которая осуществляет аттестацию прокуроров.

Отмечается, что это изменение искажает реформу прокуратуры, которая продолжалась до назначения Венедиктовой.

Прямая речь главы ЦПК Виталия Шабунина: "Эти изменения полностью уничтожают доверие к кадровым назначениям в Офисе генпрокурора. Аналогичным образом произошли две "реформы" прокуратуры при прошлой власти. Большинство в кадровых комиссиях тогда тоже были представители прокуратуры. Видим, что Зеленский принимает плохие практики своего предшественника".

Таким образом отныне прокуроры будут выбирать прокуроров, а представители гражданского общества и международные партнеры не будут иметь влияния на принятие решений.

В ЦПК пишут, что некоторые пункты приказа противоречат закону "О прокуратуре". Например, комиссия может согласовать кандидата на любую административную должность, а дальнейшие такие назначения происходят уже без участия комиссии.

Также к моменту создания областных прокуратур Венедиктова имеет возможность назначения лиц на административные должности в "старых" нереформированных региональных прокуратурах.

Кроме того, новая комиссия решила назначить на руководящие прокурорские должности нескольких человек, часть из которых либо отказались проходить аттестацию, либо не смогли ее пройти.

В частности, планируется назначить на руководящую должность в прокуратуре города Киева ее бывшего руководителя Романа Говду. ЦПК писал о Говде, когда он занимал должность прокурора Одесской области в 2015 году.

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