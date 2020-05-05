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Лукашенко приглашает президентов на парад в Минск

Вторник, 5 мая 2020, 18:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы.

Источник: БелТа

Прямая речь: "Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде.

Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут - мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде".

Детали: По словам Лукашенко, некоторые могут не приехать даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо сохранить лицо: "Ввели же карантин, комендантский час и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...".

Президент Беларуси также предложил сделать так, чтобы увидеть белорусский парад была возможность широкому кругу телезрителей, в частности в России: "Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья".

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
  • В РФ от парада в этом году отказались.
  • В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.

Темы: ЛукашенкоБеларуськарантинкоронавирус


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