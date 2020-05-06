Том Круз планирует снять фильм в космосе
Среда, 6 мая 2020, 07:41
Американский актер Том Круз вместе с компанией Илона Маска SpaceX и NASA планируют снять фильм в космосе.
Источник: Глава NASA Джим Бриденстайн, издание Deadline
Прямая речь Бриденстайна: "NASA очень рада работать с Томом Крузом над фильмом на борту космической станции.
Нам необходимы популярные медиа, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых NASA воплотить в жизнь амбициозные планы".
Детали: Сообщается, что фильм сейчас на ранних стадиях разработки. Deadline пишет, что будущий фильм не будет связан с франшизой "Миссия невыполнима".
Маск добавил: "Должно быть очень весело!"
Николай Донев, УП