Том Круз планирует снять фильм в космосе

Американский актер Том Круз вместе с компанией Илона Маска SpaceX и NASA планируют снять фильм в космосе.

Источник: Глава NASA Джим Бриденстайн, издание Deadline

Прямая речь Бриденстайна: "NASA очень рада работать с Томом Крузом над фильмом на борту космической станции.

Нам необходимы популярные медиа, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых NASA воплотить в жизнь амбициозные планы".

Детали: Сообщается, что фильм сейчас на ранних стадиях разработки. Deadline пишет, что будущий фильм не будет связан с франшизой "Миссия невыполнима".

Маск добавил: "Должно быть очень весело!"