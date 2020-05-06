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Том Круз планирует снять фильм в космосе

Среда, 6 мая 2020, 07:41

Американский актер Том Круз вместе с компанией Илона Маска SpaceX и NASA планируют снять фильм в космосе.

Источник: Глава NASA Джим Бриденстайн, издание Deadline

Прямая речь Бриденстайна: "NASA чувствует волнение в работе с Томом Крузом. Фильм на борту МКС.

Нам нужны популярные СМИ, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на его создание. Амбициозные планы становятся реальностью".

Детали: Сообщается, что фильм сейчас на ранних стадиях разработки. Deadline пишет, что будущий фильм не будет связан с франшизой "Миссия невыполнима".

Маск добавил: "Должно быть очень весело!"

Николай Донев, УП
Темы: космосИлон Маск


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