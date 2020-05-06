Зеленский отклонил приглашение Лукашенко приехать на парад

Президент Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на директорат по вопросам информационной политики Офиса президента.

Дословно ОП: "В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов".

Что предшествовало: Президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригласил глав других государств (хотя бы бывшего Советского Союза) приехать в Минск на парад Победы.

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