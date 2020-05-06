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Зеленский отклонил приглашение Лукашенко приехать на парад

Среда, 6 мая 2020, 14:03

Президент Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на директорат по вопросам информационной политики Офиса президента.

Дословно ОП: "В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов".

Что предшествовало: Президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригласил глав других государств (хотя бы бывшего Советского Союза) приехать в Минск на парад Победы.

Предыстория:

  • В Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и на День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.
  • В России планировали пышно отметить 75-летие Победы в войне 1941-1945 годов. Однако из-за эпидемии COVID-19 парад со зрителями Кремлю пришлось перенести, но 9 мая в России планируют провести 47 авиапарадов и устроить салюты ко Дню Победы.
  • Беларусь же несмотря на пандемию коронавируса планирует провести парад в честь 9 мая во Минске.

Темы: ЛукашенкоЗеленский


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