Комитет одобрил проект закона, который позволит скрывать имущество через детей – Голос

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады поддержал и рекомендует принимать за основу и в целом законопроект №3355-1, который позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если они не живут вместе с декларантом.

Источник: заместитель председателя фракции "Голос", нардеп Ярослав Юрчишин в Facebook, пояснительная записка к законопроекту, текст законопроекта

Прямая речь Юрчишина: "Только голосами части "Слуг народа" и ОПЖЗ признано некоррупционным и рекомендуется принимать за основу и в целом законопроект 3355-1 который позволяет:

- избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом. Купил сын условного председателя ГПС Любченко квартиру в свои неполные 18, зарегистрировал на себя, доказать происхождение денег не может, но отец вне подозрений. Главное, чтобы не спалили посещения этой квартиры слишком часто;

- не декларировать доход советниками на общественных началах президента Украины. Советник по вопросам трудоустройства Денис Ермак (все совпадения вымышленные) может не декларироваться, деньги он точно не от государства получал".

Детали: По словам Юрчишина, все это "прикрывалось необходимостью декларироваться членам наблюдательных советов государственных предприятий". Нардеп объяснил, что урегулировать этот вопрос должен был альтернативный законопроект №3355, но комитет его отклонил.

По словам Юрчишина, проект закона № 3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства" может быть в повестке дня уже 12 мая.

Такую спешку он объясняет тем, что 1 июня завершается летнее декларирование, и соответственно "надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей в другом месте желательно 29 декабря, привлечь советников на общественных началах".

Законопроект авторства "слуг народа" Сергея Ионушаса, Руслана Стефанчука, Галины Янченко, "батькивщиновца" Ивана Крулько, члена "ОПЗЖ" Григория Мамки и других предлагает распространить обязанность декларирования сведений о несовершеннолетних детях только в том случае, когда они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности с субъектом декларирования.

Кроме того, этот проект закона предлагает вычеркнуть всех помощников и советников, работающих на общественных началах из числа лиц, на которых распространяется антикоррупционный закон, и выложить подпункт "ї" статьи 3 в следующей редакции:

"Субъектами, на которых распространяется действие этого закона, являются: заместители, советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента Украины (кроме лиц, которые выполняют свои обязанности на общественных началах), помощники судей, помощники судей Конституционного Суда Украины".

Что было раньше: 5 мая руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в блоге на "Украинской правде" сообщил, что группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого позволить чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.