Освобожденного боевиками и переданного Украине в результате "пасхального обмена" Александра Садовского арестовали в Киев, его подозревают в мошенничестве и взломе компьютерных сетей.

Источник: издание "Ґрати" со ссылкой на решение Шевченковского райсуда Киева от 30 апреля

Детали: Уголовное производство открыли 14 марта 2018 года, когда Садовский находился в "заключении" на оккупированной территории.

В марте 2018 года мужчину объявили в розыск. В день обмена заключенными, 16 апреля 2020 года, судья дал разрешение на задержание Садовского.

После обмена он находился в обсервации в связи с карантином, а 30 апреля был задержан.

Следователь и прокурор просили суд арестовать Садовского. Сам подозреваемый просил назначить ему домашний арест. Он объяснил, что свою вину не отрицает, но не согласен с квалификацией преступления – не считает, что создал преступную группу.

Садовский утверждал, что не будет скрываться, готов понести наказание и сотрудничать со следствием. Подозреваемый также сообщил суду, что у него больная мать, которая требует его помощи.

Однако суд решил арестовать мужчину, в частности, указав, что ему инкриминируют тяжкое преступление, который предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, в деле 29 эпизодов преступной деятельности и 26 пострадавших. Сумма нанесенного ущерба составляет более 290 тысяч гривен.

Садовскому позволили выйти из-под стражи под залог в 420,2 тысячи гривен.

Адвокат Лысенко сообщил "Ґратам", что его подзащитный останется в СИЗО, поскольку у него нет необходимой суммы для залога.

В обнародованном решении не указан фабула дела – то, что именно, по мнению следствия, совершил подозреваемый.

Ранее УП писала, что Садовский провел в заключении боевиков почти 6 лет. Известно, что ранее мужчина работал в силовых структурах, впоследствии уволился. На момент задержания боевиками был сотрудником частной охранной фирмы, охранял пункты обмена валют.

Один из пунктов, который должен быть под его наблюдением, 22 апреля 2014 ограбили, задушив беременную кассиршу. В этом деле, расследовать которое начали, когда территория еще была подконтрольна Киеву, Садовского и задержали.

"Судила" его уже оккупационная власть и отправила отбывать "пожизненное заключение". Перед обменом 2020 года боевики "помиловали" мужчину.

Адвокат Садовского, Владимир Лысенко, сказал, что у него нет информации о деле об убийстве, а нынешнее подозрение, выдвинутое в Киеве, не относится к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.

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Что было раньше: 16 апреля состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками. Киеву передали в общем 20 заложников.