Лукашенко советует, как не подхватить COVID-19: не сиди дома, сопли развесив, не лезь к чужой женщине
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны не сидеть дома "развесив сопли", а гулять на свежем воздухе, чтобы быть "здоровым человеком".
Источник: Лукашенко во время посещения республиканского полигона для испытаний мобильных машин 5 мая
Прямая речь: "Мы выдержим. Мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как сейчас ведем. Люди понимают, что сегодня если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше.
Не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц! Если ты где-то терся там в семье - останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких.
Ну а когда ты сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, ну какой ты будешь здоровый человек? Я уже давно вам говорил, жить той жизнью, которой мы жили и не лезть на рожон".
Детали: По словам Лукашенко, этот вирус "не такой уж и опасный, как казалось вначале".
Также он объяснил, почему в Беларуси не закрыли школы на карантин: "Не надо их на каникулы отпускать, чтобы они разъехались по деревням или куда-то влезли… Они же очень хорошие разносчики этого вируса. Поехал к дедушке-бабушке и привез им подарок".
Предыстория:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
- В РФ от парада в этом году отказались.
- В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.