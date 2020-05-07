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В Карпатах выпало 15 сантиметров снега

Четверг, 7 мая 2020, 10:29

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает о метели и 15 сантиметрах снега.

Источник: Facebook-страница поста

Дословно: "По состоянию на 8:00 7 мая на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3° С, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега".

Что предшествовало: Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода: местами сильные грозы, шквальный ветер, возможен град, а в Карпатских горах вероятны осадки в виде снега из-за резкого снижения температуры.

Украинская правда
Темы: погодаКарпаты


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