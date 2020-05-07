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Стало известно, когда нардепы возьмутся за "антиколомойский закон"

Четверг, 7 мая 2020, 14:26

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая.

Источник: информированные собеседники УП и ZN.UA в парламенте

Детали: По данным ZN.UA Депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона.

Всего в повестку дня планируют включить 26 вопросов.

Еще в понедельник, 4 мая, ни одна парламентская фракция не подала свои правки ко второму чтению банковского законопроекта. Из внефракционных это сделал один депутат. На тот момент таблица проекта закона содержала около 230 правок, которые можно принять за один день.

Почему это важно: Принятие законопроекта позволит Украине начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Темы: Верховная РадабанкиКоломойский


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