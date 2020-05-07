Стало известно, когда нардепы возьмутся за "антиколомойский закон"
Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая.
Источник: информированные собеседники УП и ZN.UA в парламенте
Детали: По данным ZN.UA Депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона.
Всего в повестку дня планируют включить 26 вопросов.
Еще в понедельник, 4 мая, ни одна парламентская фракция не подала свои правки ко второму чтению банковского законопроекта. Из внефракционных это сделал один депутат. На тот момент таблица проекта закона содержала около 230 правок, которые можно принять за один день.
Почему это важно: Принятие законопроекта позволит Украине начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
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Предыстория:
- Верховная Рада поддержала рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" законопроекта о банках по особой процедуре, что позволит быстрее его рассмотреть.
- Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.
- 30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
- МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.