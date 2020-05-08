Сервисные центры МВД с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы

Сервисные центры Министерства внутренних дел и территориальные подразделения Государственной миграционной службы с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы.

Источник: МВД

Детали: Отмечается, что территориальные подразделения ГМС и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального веб-сайта Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись граждан будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Кроме того, предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением определенных требований: пребывание одного лица на 10 м2, рабочие места работников оснащены защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений.

Работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний, или без наличия защитной маски не будут допускаться.

В МВД отмечают, что отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также возобновления транспортного сообщения в городах.