Сервисные центры МВД с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы
Сервисные центры Министерства внутренних дел и территориальные подразделения Государственной миграционной службы с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы.
Источник: МВД
Детали: Отмечается, что территориальные подразделения ГМС и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг, предоставляемых гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.
Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через функционал официального веб-сайта Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре МВД электронной очереди, запись граждан будет осуществляться по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.
Кроме того, предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением определенных требований: пребывание одного лица на 10 м2, рабочие места работников оснащены защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений.
Работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний, или без наличия защитной маски не будут допускаться.
В МВД отмечают, что отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также возобновления транспортного сообщения в городах.
Предыстория:
- В Украине действуют строгие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.
- 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений.
- Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться: парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом и пр. В то же время сохраняются требования защиты населения: масочный режим, дезинфекция помещений и тому подобное.