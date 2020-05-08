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На репетиции парада в Минске задержан больной коронавирусом

Пятница, 8 мая 2020, 16:37
На репетиции парада в Минске задержан больной коронавирусом

На репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, сбежавший из больницы.

Источник: "Радыё Свабода", Белапан

Детали: Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой" по сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада.

 

После осмотра медиками в защитных спецкостюмах мужчину увезла скорая помощь.

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
  • Лукашенко пригласил и глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Президент Украины Владимир Зеленский от приглашения отказался.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларуськоронавирус
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