На репетиции парада в Минске задержан больной коронавирусом
Пятница, 8 мая 2020, 16:37
На репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, сбежавший из больницы.
Источник: "Радыё Свабода", Белапан
Детали: Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой" по сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада.
После осмотра медиками в защитных спецкостюмах мужчину увезла скорая помощь.
Предыстория:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
- Лукашенко пригласил и глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Президент Украины Владимир Зеленский от приглашения отказался.