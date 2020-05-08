На репетиции парада в Минске задержан больной коронавирусом

На репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, сбежавший из больницы.

Источник: "Радыё Свабода", Белапан

Детали: Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой" по сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада.

После осмотра медиками в защитных спецкостюмах мужчину увезла скорая помощь.

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