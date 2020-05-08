Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киевском СИЗО заработали платные улучшенные камеры

Пятница, 8 мая 2020, 16:40
В Киевском СИЗО заработали платные улучшенные камеры

С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.

Источник: сайт Минюста со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську и его заместителя Елену Высоцкую

Прямая речь Малюськи: "Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" 8 мая и продлится до 31 декабря 2021 года.

По его результатам будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу".

Прямая речь Высоцкой: "Речь не идет о "люкс номерах" или "VIP-апартаментах" в санатории вместо следственного изолятора. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий. Всего сегодня доступно две четырехместные камеры, одна трехместная и одна двухместная". 

 
Фото c Twitter Минюста 

Детали: Малюська отметил, что данный эксперимент правительство вводит, чтобы исключить коррупционную составляющую при распределении заключенных по камерам и для улучшения условий содержания под стражей.

Он добавил, что из-за постоянной нехватки средств большинство камер в СИЗО, которым сейчас уже более 100 лет, находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. 

 

При этом, по словам Малюськи, в СИЗО как правило есть камеры "повышенного комфорта", а администрация искусственно создает условия, чтобы заключенные и их семьи доплачивали за определенные "услуги".

Министр добавил, что в платных камерах установят систему видеонаблюдения, чтобы сделать эксперимент прозрачным и избежать злоупотреблений. В частности, будут мониторить заполняемость камеры и соответственно поступление платы за ее использование. То есть, если в камере находится трое заключенных, то и дневная оплата должна поступить за три человека. 

 

Попасть в улучшенную камеру можно будет после написания заявления и перечисления средств на счет специального фонда СИЗО. Эти деньги обещают направить на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тп.

Предыстория: 

  • В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
  • Позже сообщалось, что платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинюстКиевСИЗО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: