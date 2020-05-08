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В Киевском СИЗО заработали платные улучшенные камеры

Пятница, 8 мая 2020, 16:40

С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.

Источник: сайт Минюста со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську и его заместителя Елену Высоцкую

Прямая речь Малюськи: "Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" 8 мая и продлится до 31 декабря 2021 года.

По его результатам будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу".

Прямая речь Высоцкой: "Речь не идет о "люкс номерах" или "VIP-апартаментах" в санатории вместо следственного изолятора. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий. Всего сегодня доступно две четырехместные камеры, одна трехместная и одна двухместная". 

 
Фото c Twitter Минюста 

Детали: Малюська отметил, что данный эксперимент правительство вводит, чтобы исключить коррупционную составляющую при распределении заключенных по камерам и для улучшения условий содержания под стражей.

Он добавил, что из-за постоянной нехватки средств большинство камер в СИЗО, которым сейчас уже более 100 лет, находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. 

 

При этом, по словам Малюськи, в СИЗО как правило есть камеры "повышенного комфорта", а администрация искусственно создает условия, чтобы заключенные и их семьи доплачивали за определенные "услуги".

Министр добавил, что в платных камерах установят систему видеонаблюдения, чтобы сделать эксперимент прозрачным и избежать злоупотреблений. В частности, будут мониторить заполняемость камеры и соответственно поступление платы за ее использование. То есть, если в камере находится трое заключенных, то и дневная оплата должна поступить за три человека. 

 

Попасть в улучшенную камеру можно будет после написания заявления и перечисления средств на счет специального фонда СИЗО. Эти деньги обещают направить на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тп.

Предыстория: 

  • В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
  • Позже сообщалось, что платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО.

Украинская правда
Темы: МинюстКиевСИЗО


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